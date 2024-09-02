Фото: сайт Кремля
Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против РФ, в попытке развалить страну. Об этом 2 сентября заявил иностранных дел России Сергей Лавров в МГИМО.
По словам Лаврова, суть политика Запада – развалить Россию, потому что она слишком самостоятельная и свободная. И попытки развалить государство неоднократно предпринимали в разное время.
Ранее Лавров отметил, что Россия не намерена подстраиваться под западные схемы, которые не учитывают российские интересы. При этом Москва остается открытой для контактов с западными странами.
Накануне американский разведчик Риттер выразил опасение, что военная поддержка Запада ВСУ может привести к мировой ядерной войне.
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«Весьма показательная история повторяется, ведь сегодня 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии», – заявил Лавров.
Ранее Лавров отметил, что Россия не намерена подстраиваться под западные схемы, которые не учитывают российские интересы. При этом Москва остается открытой для контактов с западными странами.
Накануне американский разведчик Риттер выразил опасение, что военная поддержка Запада ВСУ может привести к мировой ядерной войне.
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Лия Мурадьян