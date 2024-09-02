«Уничтожение всего мира»: Запад напуган планами Украины бить по России

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Применение западного дальнобойного оружия сто стороны Украины для ударов вглубь России может привести к мировой ядерной войте. Об этом 2 сентября заявил американский разведчик Скотт Риттер агентству Sputnik.
Разведчик отметил, что Киеву не помогут никакие попытки склонить чашу весов в свою пользу – Украина уже проиграла войну.
«Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира», – сказал Риттер.
Ранее замминистра МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада за последние годы, а также участия западных стран в СВО. Об уточнениях в возможности использования ядерного оружия также говорил глава МИД Сергей Лавров.
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«Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира», – сказал Риттер.
Ранее замминистра МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада за последние годы, а также участия западных стран в СВО. Об уточнениях в возможности использования ядерного оружия также говорил глава МИД Сергей Лавров.
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Лия Мурадьян