NYT: Перед подрывом пейджеров Израиль отправил на них сообщения на арабском

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Перед подрывом пейджеров в Ливане израильские спецслужбы отправляли на них сообщения, сопровождаемые звуковым сигналом. Это выглядело так, будто сообщение поступило от высшего руководства шиитского движения «Хезболла».
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в разведке и обороне. После этого люди должны были поднести устройства к лицу, что увеличивало степень поражения. После этого, как указано в публикации, «Ливан погрузился в хаос». Больницы оказались переполнены, от взрывов страдали не только бойцы военизированного движения «Хезболла», но и мирные люди.
По сообщению министра здравоохранения Ливана Фираса Абъяда, в результате детонации беспроводных устройств связи ранения получили 12,8 тысячи человек, количество погибших выросло до 12. Ливанские власти возложили на Израиль ответственность за происшедшее и призвали Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией.
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Александр Бойцов