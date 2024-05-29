Абрамченко, Шульгинову и Матыцину нашли новую работу

Фото: РИА Новости / Александр Казаков
Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и покинувший пост министра спорта Олег Матыцин могут стать депутатами Государственной Думы. Об этом информируют «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.
По словам двух собеседников издания, Абрамченко может занять должность вице-спикера ГД, на который сейчас находится бывший кандидат в президенты Вячеслав Даванков, депутат от партии «Новые люди».
Для участия в выборах в Госдуму им необходимо пройти через отдельные избирательные округа. Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов — в Ростовской области и Хакасии, уточнили источники.
15 мая президент РФ Владимир Путин провел 3 встречи с Викторией Абрамченко, Николаем Шульгиновым и Олегом Матыциным и поблагодарил их за работу. Президент заявил, что у него уже есть мысли по поводу их трудоустройства. Российский лидер подписал указ о назначении нового правительства 14 мая.
Вице-премьером вместо Виктории Абрамченко назначили Дмитрия Патрушева, министром спорта — Михаил Дегтярев, министром энергетики — Сергей Цивилев.
Ранее Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Для участия в выборах в Госдуму им необходимо пройти через отдельные избирательные округа. Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов — в Ростовской области и Хакасии, уточнили источники.
15 мая президент РФ Владимир Путин провел 3 встречи с Викторией Абрамченко, Николаем Шульгиновым и Олегом Матыциным и поблагодарил их за работу. Президент заявил, что у него уже есть мысли по поводу их трудоустройства. Российский лидер подписал указ о назначении нового правительства 14 мая.
Вице-премьером вместо Виктории Абрамченко назначили Дмитрия Патрушева, министром спорта — Михаил Дегтярев, министром энергетики — Сергей Цивилев.
Ранее Минфин внес поправки по совершенствованию налоговой системы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак