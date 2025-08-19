Администрация США назначила команду для подготовки саммита Россия — Украина

19 августа 2025, 21:23

США координируют подготовку встречи Путина и Зеленского

Фото: Istock/Ruma Aktar

Администрация США формирует команду для координации работы с Россией и Украиной с целью организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.