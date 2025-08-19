Администрация США назначила команду для подготовки саммита Россия — Украина
Администрация США формирует команду для координации работы с Россией и Украиной с целью организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По предоставленной информации, работу по встрече Путина с Зеленским возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента Стивен Уиткофф. Их задачей станет ускорение процесса подготовки к двусторонним переговорам.
Левитт также подтвердила, что действующий президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились перейти к следующему этапу мирного процесса. Пресс-секретарь уточнила, что следующим шагом после встречи лидеров России и Украины, в случае необходимости, могут стать трёхсторонние переговоры с участием Дональда Трампа.
