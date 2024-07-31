Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион уверен в его непричастности

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Адвокат подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион Вячеслава Зинченко Игорь Сулима заявил, что нет никаких доказательств причастности его подзащитного к убийству, его слова передает издание «Украинские новости».
«По моему мнению, доказательства сомнительны. Кроме объяснений свидетелей, ни один из которых не указывает на Вячеслава, есть ряд других противоречий — рост и прочее», — заявил Сулима.
Он также предположил, что Зинченко мог взять на себя вину за убийство, чтобы другой человек мог избежать ответственности за преступление.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Пуля после выстрела попала женщине в висок. Фарион умерла в больнице, не приходя в сознание. Ответственность за убийство политика взяли на себя участники одной из неонацистских организаций.
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