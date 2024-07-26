Подозреваемый в убийстве экс-депутата Ирины Фарион заявил о своей невиновности

Подозреваемый в убийстве скандально известной русофобскими высказываниями экс-депутата Ирины Фарион заявил о своей невиновности. Об этом сообщает РБК-Украина. Фигурант стал отрицать свою причастность в разговоре с журналистами после избрания ему меры пресечения, говорится в публикации.