Подозреваемый в убийстве экс-депутата Ирины Фарион заявил о своей невиновности

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Подозреваемый в убийстве скандально известной русофобскими высказываниями экс-депутата Ирины Фарион заявил о своей невиновности. Об этом сообщает РБК-Украина. Фигурант стал отрицать свою причастность в разговоре с журналистами после избрания ему меры пресечения, говорится в публикации.
«Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал», — приводит издание слова подозреваемого.Ранее сообщалось, что Галицкий суд Львова отправил 48-летнего фигуранта в СИЗО на два месяца без права на залог.
До этого заявлялось, что подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал в суде дочери убитой свой язык, когда она спросила, не проглотил ли он его.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Пуля после выстрела попала женщине в висок. Фарион умерла в больнице, не приходя в сознание. Ответственность за убийство политика взяли на себя участники одной из неонацистских организаций.
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