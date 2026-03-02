Достижения.рф

Акротири на Кипре под атакой БПЛА

Reuters: База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась ударам БПЛА
Фото: iStock/bbsferrari

База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась атакам двух беспилотников. Информация поступила от агентства Reuters, ссылающегося на источники.



Власти пока не комментируют инцидент. Ожидаются дальнейшие подробности о последствиях атак и возможных мерах безопасности.

Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана быстро переросла в масштабный конфликт. Израиль утверждает, что его действия направлены на предотвращение угроз безопасности страны. Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий. Эксперты предупреждают о возможных последствиях для стабильности всего Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что плохая погода и сведения от разведки стали ключевыми причинами отсрочки боевых действий в Иране.

Дарья Осипова

