Акротири на Кипре под атакой БПЛА
База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась атакам двух беспилотников. Информация поступила от агентства Reuters, ссылающегося на источники.
Власти пока не комментируют инцидент. Ожидаются дальнейшие подробности о последствиях атак и возможных мерах безопасности.
Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана быстро переросла в масштабный конфликт. Израиль утверждает, что его действия направлены на предотвращение угроз безопасности страны. Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий. Эксперты предупреждают о возможных последствиях для стабильности всего Ближнего Востока.
Ранее стало известно, что плохая погода и сведения от разведки стали ключевыми причинами отсрочки боевых действий в Иране.
