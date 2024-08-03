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Влияние США и нелюбовь к РФ: почему в Узбекистане заговорили о скорой войне с РФ

03 августа 2024, 05:30
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В Средней Азии в последние месяцы все чаще возникают обсуждения касательно войны России и государств Средней Азии. Почему в этом так уверены и причем здесь США, читайте в материале «Радио 1».

США и Великобритания ведут активную деятельность


По мнению ряда экспертов и собеседников, независимые коммерческие и негосударственные организации прививают негативное восприятие России.



«Пропагандируется нелюбовь к России, финансируются исследования, что русские нас оккупировали, угнетали, силой заставили воевать на своей стороне в Великой Отечественной. Внук приезжает с экскурсии в столицу, и с порога кричит: "Русские – плохие, они поработили узбеков!" Я в шоке – откуда ты это взял? Он объясняет, что так рассказали в Американском центре в Ташкенте, который занимается "распространением культуры США". Ничего себе! Уже за детей взялись!» – рассказывает 64-летний преподаватель Мухаммаджон Нуриев из Самарканда.

Также отмечается деятельность молодежных организаций: так, например, в Алма-Ате представители от политических объединений заявляют о необходимости признания Россией ответственности за якобы голод в Казахстане в тридцатые годы XX века. Вместе с тем, признают исследователи, игнорирует факт национального состава сталинского правительства.

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«Чересчур заигрались»


Часть собеседников считают, что Россия снизила внимание к среднеазиатскому региону.

«Вы попросту не обращаете внимания, – считает бизнесмен из Ташкента Мурод Усманов. – Приезжаете сюда, в Бухару, Самарканд, в качестве туристов, плов едите, и вам хорошо. Но за 33 года после распада СССР Запад колоссально усилил своё влияние в Средней Азии. Кстати, когда я так говорю в компании молодёжи, меня начинают поправлять – нет, надо произносить «в Центральной Азии», это по-английски правильно, они же пишут – Central Asia. Представляете, до чего дошло? В наших республиках определёнными блогерами и журналистами постоянно муссируется, что мы люди европейского воспитания, в Евросоюзе спят и видят, как принять нас в свои ряды».

Вследствие этого прозападная казахская и киргизская интеллигенция, представленная среди прочего молодежью, считают, что США способствует развитию, в то время как Россия лишь тормозит. Исходя из этого, возникает возможность для организации массовых волнений, и беспорядков. Таким образом, на южных границах России формируются сразу несколько государств, потенциально «охваченных восстанием и гражданской войной».

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«Все бензином залито»


Позицию, согласно которой Россия упустила из виду развитие Средней Азии высказывают, и в южных городах Киргизии.

«Вы видите, за последние три года киргизы и таджики воевали уже дважды, – рассказывает 48-летний Асламбек. — Стравить их снова — ни разу не проблема. А вспомните, что в 2022 году произошло в Казахстане! Там власть вообще обвалилась за один день: если бы не русские десантники — неизвестно, как бы всё развивалось дальше. И у нас, и в Узбекистане, и в Таджикистане очень сильно популярен радикальный ислам, работают подпольные мечети, где вербуют сторонников "джихада против неверных", кивая на соседний Афганистан: вот, там выгнали иностранцев из своей страны, и нам надо выгнать. И в Киргизии, и в Таджикистане находятся российские военные базы! Устроить провокацию — как нечего делать, тогда и начнётся война с Россией. Дай Аллах, чтобы я ошибся в своём прогнозе. Честное слово, мне очень страшно, брат. Ощущение, что здесь всё бензином залито. Щелкни зажигалкой — города тут же вспыхнут».

Таким образом, пророссийски настроенные люди, от интеллектуалов до бизнесменов и торговцев, обеспокоены тем, что дальше ситуация будет усугубляться. Их беспокоит исламизация, растущее американское влияние и негативное отношение ко всему русскому. Так, например, возле средневековой башни Бурана близ Бишкеком в Киргизии и на месте раскопок старой крепости в Пенджикенте в Таджикистане расположены стенды с надписями на трех языках, информирующих, что объекты восстановлены при финансовой поддержке посольства США. Россия, тем временем, тратит огромные деньги на экономическую помощь странам Средней Азии, о чем, однако, нигде не сообщается.

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«Будет уже осенью»


Жители опасаются, что потенциальная война может начаться в ближайшее время.

«Лично я опасаюсь, что войну начнут уже этой осенью, если вице-президент США Камала Харрис сумеет выиграть выборы, — высказывает своё мнение Ахмед Абдуллаев, финансовый директор одного из крупнейших узбекских банков. — Я полностью уверен — все идёт к тому, что в течение года Россия и Украина заключат мир. У американских спецслужб развяжутся руки, и они нанесут удар в том направлении, где русские сейчас не ожидают, — внутри республик Средней Азии. Смотрите — и в Туркмении, и здесь, в Узбекистане, и в Таджикистане, в Казахстане, Киргизии есть более чем достаточно людей, недовольных властью, охотно впитывающих западную пропаганду, и большое количество радикальных исламистов. Вы хоть представляете, что случится, если все указанные государства охватят революции и бунты, и куда хлынут десятки миллионов беженцев: учитывая, что у России со всеми республиками безвизовый режим?»

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#россия
#киргизия
#узбекистан
#сша
#великобритания
Белый дом: Байден поднялся в пустой самолет, чтобы отблагодарить экипаж
03 августа 2024, 05:51

kremlin

Белый дом объяснил, почему президент США Джо Байден поднялся на борт самолета, использовавшегося для обмена пленными. По словам заместителя пресс-секретаря Эндрю Бейтса, Байден хотел поблагодарить экипаж самолета.
Байден провел на пустом борту две минуты. Вице-президент Камала Харрис в это время находилась возле самолета.

Вечером 1 августа на военно-морской базе США Эндоюс, штат Мэриленд, состоялась торжественная церемония встречи граждан США, освобожденных в ходе крупного обмена заключенными. На борту самолета находились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева*, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Президент России Владимир Путин также встретился с участниками обмена политзаключенными на трапе самолета в московском аэропорту Внуково-2.

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#джозеф байден
#владимир путин
#президент
#сша
#камала харрис
#аэропорт
#внуково
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Глава Пентагона отменил сделки со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября
03 августа 2024, 05:27

Фото: iStock/rarrarorro

Министр обороны США Ллойд Остин принял решение отменить досудебную сделку с тремя обвиняемыми, которым удалось бы избежать смертной казни за теракты 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
Уточняется, что решение вступает в силу немедленно.

Ранее представитель администрации США Джон Кирби заявил, что Белому дому до 31 июля не было известно о том, что трое мужчин, обвиняемых в ответственности за теракты 11 сентября 2001 года, сдались следствию. По условиям соглашения, обвиняемые согласились признать себя виновными в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни. Первое слушание по этому делу запланировано на лето следующего года.

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#белый дом
#суд
#джон кирби
#сша
#смертная казнь
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Запад угрозами отреагировал на отказ Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы
03 августа 2024, 03:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Законодатели Соединенных Штатов и Европейского союза выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью, если он добровольно не откажется от президентских полномочий после недавних выборов, говорится на официальном сайте американского Конгресса.
«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», – отмечается в заявлении.

Законодатели также назвали результаты президентских выборов в Венесуэле «сфабрикованными», заявив, что существуют «достаточные доказательства» победы лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

Ранее оппозиционер Мария Корина Мачадо призвала к продолжению протестов в стране. Это заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о признании лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

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#венесуэла
#выборы
#оппозиция
#сша
#конгресс сша
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В Иране объявили «интересные события» через несколько часов
03 августа 2024, 01:09

Фото: istockphoto.com/Andrzej Rostek

Ведущий иранского телевидения заявил, что скоро мир станет свидетелем «интересных событий», передает Fara.
По его словам, эти события произойдут через несколько часов. Ведущий не уточнил, о чем именно идет речь. В то же время во время его высказываний на заднем плане была показана фотография Исмаила Хании, лидера палестинской боевой группировки ХАМАС, который был убит в результате теракта.

В четверг, 1 марта, телеканал CNN сообщил, что Иран и его союзники готовят крупное нападение на Израиль. Согласно сообщению, атака ожидается в течение ближайших 72 часов.

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#хамас
#израиль
#цахал
#иран
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Штаб Харрис заявил о страхе Трампа перед дебатов с ней
03 августа 2024, 00:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп якобы боится участвовать в дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, заявил штаб Харрис в социальной сети X.
«У него не вызывает проблем распространять ложь и ненавистническую чушь на его предвыборных митингах или в интервью с правыми комментаторами.Но, видимо, он слишком боится это сделать через трибуну от вице-президента США», – сообщается в публикации.

В связи с этим штаб Харрис призвал Дональда Трампа повзрослеть.

Дебаты назначены на 10 сентября.

«Она будет ждать там, чтобы увидеть, появится ли он», – подчеркнули в штабе Харрис.

Ранее Дональд Трамп оскорбил Камалу Харрис и назвал ее оппонентом с низким IQ.

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#камала харрис
#дональд трамп
#выборы
#президент
#сша
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Блинкен: Госдеп покинула противодействовавшая России Лиз Аллен
03 августа 2024, 00:34

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Государственный департамент объявил, что помощник госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен покинула свой пост. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Причина расставания ​с Аллен не уточняется.
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Аллен, помимо прочего, занималась борьбой с Россией в информационном пространстве, цитирует РИА Новости.

Аллен работала под началом Джо Байдена в течение трех лет. Всего в течение карьеры она занимала четыре должности в Госдепартаменте.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель исключил возможность изменения отношений между США и Россией в связи с обменом пленными.

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#госдеп
#сша
#джозеф байден
#россия
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Кара-Мурза* высказался о санкциях Запада против России
Кара-Мурза*: санкции Запада против несправедливые и контрпродуктивный
02 августа 2024, 23:37

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Владимир Кара-Мурза*, освобожденный в рамках обмена политическими заключенными, назвал санкции Запада против России «несправедливыми и контрпродуктивными». Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции в Германии.
По его словам, санкции должны быть направлены против не российского народа, а властей страны.

«Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и [президент Владимир] Путин это не одно и то же», – отметил политик.

Ранее Кара-Мурза* высказался о своем освобождении, заявив, что не верит в происходящее.

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Россия освобождает Кара-Мурзу* в рамках обмена заключёнными с США

* признан в РФ иноагентом
#санкции
#россия
#германия
#заявление
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Стала известна дата вынесения приговора сыну Байдена по делу о хранении оружия
Приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут 13 ноября
02 августа 2024, 23:20

Фото: iStock/Zolnierek

Вынесение приговора по делу о хранении оружия сыну президента США Джо Байдена Хантеру состоится 13 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на поставление суда штата Делавэр.
«Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 года, в 10 утра (18:00 мск — прим. «Радио 1»)», – сообщается в документе.

Приговор Хантеру Байдену вынесут после президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Джо Байден останется главой государства до 20 января 2025 года.

Ранее Хантер Байден высказал желание, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу и принял участие в выборах. Он подчеркнул, что хочет, чтобы американцы увидели знакомого ему «задиру и владеющего фактами политика», а не «спотыкающегося стареющего президента».

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#джозеф байден
#президент
#сша
#суд
#приговор
#оружие
#выборы
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На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста
02 августа 2024, 23:11

Фото: istockphoto/gutaper

Глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в ближайшие месяцы, передает Ura.ru.
В эфире украинского телемарафона он сообщил, что «работа идет», включая над нанесением дальних ударов и уничтожению сооружений в Керченском проливе. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы есть шанс.

«Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении», – отметил глава ГУР Украины.

Ранее депутат Государственной Думы, представитель от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрыв Крымского моста преступлением без срока давности.

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Названа сумма ущерба от энергетической и водной блокады Крыма

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#украина
#гур украины
#всу
#крымский мост
#госдума
#кирилл буданов
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