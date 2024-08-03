Влияние США и нелюбовь к РФ: почему в Узбекистане заговорили о скорой войне с РФ

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В Средней Азии в последние месяцы все чаще возникают обсуждения касательно войны России и государств Средней Азии. Почему в этом так уверены и причем здесь США, читайте в материале «Радио 1».
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По мнению ряда экспертов и собеседников, независимые коммерческие и негосударственные организации прививают негативное восприятие России.
«Пропагандируется нелюбовь к России, финансируются исследования, что русские нас оккупировали, угнетали, силой заставили воевать на своей стороне в Великой Отечественной. Внук приезжает с экскурсии в столицу, и с порога кричит: "Русские – плохие, они поработили узбеков!" Я в шоке – откуда ты это взял? Он объясняет, что так рассказали в Американском центре в Ташкенте, который занимается "распространением культуры США". Ничего себе! Уже за детей взялись!» – рассказывает 64-летний преподаватель Мухаммаджон Нуриев из Самарканда.
Также отмечается деятельность молодежных организаций: так, например, в Алма-Ате представители от политических объединений заявляют о необходимости признания Россией ответственности за якобы голод в Казахстане в тридцатые годы XX века. Вместе с тем, признают исследователи, игнорирует факт национального состава сталинского правительства.
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«Чересчур заигрались»
Часть собеседников считают, что Россия снизила внимание к среднеазиатскому региону.
«Вы попросту не обращаете внимания, – считает бизнесмен из Ташкента Мурод Усманов. – Приезжаете сюда, в Бухару, Самарканд, в качестве туристов, плов едите, и вам хорошо. Но за 33 года после распада СССР Запад колоссально усилил своё влияние в Средней Азии. Кстати, когда я так говорю в компании молодёжи, меня начинают поправлять – нет, надо произносить «в Центральной Азии», это по-английски правильно, они же пишут – Central Asia. Представляете, до чего дошло? В наших республиках определёнными блогерами и журналистами постоянно муссируется, что мы люди европейского воспитания, в Евросоюзе спят и видят, как принять нас в свои ряды».
Вследствие этого прозападная казахская и киргизская интеллигенция, представленная среди прочего молодежью, считают, что США способствует развитию, в то время как Россия лишь тормозит. Исходя из этого, возникает возможность для организации массовых волнений, и беспорядков. Таким образом, на южных границах России формируются сразу несколько государств, потенциально «охваченных восстанием и гражданской войной».
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«Все бензином залито»
Позицию, согласно которой Россия упустила из виду развитие Средней Азии высказывают, и в южных городах Киргизии.
«Вы видите, за последние три года киргизы и таджики воевали уже дважды, – рассказывает 48-летний Асламбек. — Стравить их снова — ни разу не проблема. А вспомните, что в 2022 году произошло в Казахстане! Там власть вообще обвалилась за один день: если бы не русские десантники — неизвестно, как бы всё развивалось дальше. И у нас, и в Узбекистане, и в Таджикистане очень сильно популярен радикальный ислам, работают подпольные мечети, где вербуют сторонников "джихада против неверных", кивая на соседний Афганистан: вот, там выгнали иностранцев из своей страны, и нам надо выгнать. И в Киргизии, и в Таджикистане находятся российские военные базы! Устроить провокацию — как нечего делать, тогда и начнётся война с Россией. Дай Аллах, чтобы я ошибся в своём прогнозе. Честное слово, мне очень страшно, брат. Ощущение, что здесь всё бензином залито. Щелкни зажигалкой — города тут же вспыхнут».
Таким образом, пророссийски настроенные люди, от интеллектуалов до бизнесменов и торговцев, обеспокоены тем, что дальше ситуация будет усугубляться. Их беспокоит исламизация, растущее американское влияние и негативное отношение ко всему русскому. Так, например, возле средневековой башни Бурана близ Бишкеком в Киргизии и на месте раскопок старой крепости в Пенджикенте в Таджикистане расположены стенды с надписями на трех языках, информирующих, что объекты восстановлены при финансовой поддержке посольства США. Россия, тем временем, тратит огромные деньги на экономическую помощь странам Средней Азии, о чем, однако, нигде не сообщается.
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«Будет уже осенью»
Жители опасаются, что потенциальная война может начаться в ближайшее время.
«Лично я опасаюсь, что войну начнут уже этой осенью, если вице-президент США Камала Харрис сумеет выиграть выборы, — высказывает своё мнение Ахмед Абдуллаев, финансовый директор одного из крупнейших узбекских банков. — Я полностью уверен — все идёт к тому, что в течение года Россия и Украина заключат мир. У американских спецслужб развяжутся руки, и они нанесут удар в том направлении, где русские сейчас не ожидают, — внутри республик Средней Азии. Смотрите — и в Туркмении, и здесь, в Узбекистане, и в Таджикистане, в Казахстане, Киргизии есть более чем достаточно людей, недовольных властью, охотно впитывающих западную пропаганду, и большое количество радикальных исламистов. Вы хоть представляете, что случится, если все указанные государства охватят революции и бунты, и куда хлынут десятки миллионов беженцев: учитывая, что у России со всеми республиками безвизовый режим?»
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