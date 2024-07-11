Актер Джордж Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки ради демократии

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Актер Джордж Клуни призвал президента США выйти из президентской гонки после провала на дебатах с Трампом. Об этом он написал в колонке для New York Times. По его словам, Байден должен отказаться от участия в выборах ради спасения демократии.
«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его своим другом и верю в него. Верю в его характер. Верю в его моральные принципы. За последние четыре года он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Но единственное сражение, в котором он не может победить, – это борьба со временем», – заявил актер.Клуни отметил, что с таким президентом не получится выиграть грядущие выборы, не удастся набрать большинство в обеих палатах конгресса. Актер добавил, что так считает не только он, но и многие сенаторы, конгрессмены и губернаторы, с которыми он говорил.
Клуни также призвал ведущих американских демократов тоже попросить Байдена отказаться от участия в выборах.
«Джо Байден – герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», – заключил актер.Илон Маск прокомментировал заявление Клуни и усомнился в авторстве актера. По его мнению, текст писал человек, работающий на Национальный комитет Демократической партии.
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