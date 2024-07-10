AP: выступление Байдена на дебатах с Трампом вызвало хаос в Белом доме

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Катастрофическое выступление президента США Джо Байдена вызвало хаос в Белом доме, который до этого отличался дисциплиной и лояльностью. Об этом сообщает Associated Press.
В статье отмечается, что провальное выступление Байдена спровоцировало необычайно публичное обвинение, утечки частных телефонных разговоров и вопросам о присутствии сына президента Хантера Байдена в Белом доме.
По данным издания, теперь сотрудники администрации анонимно делятся своими опасениями о способности действующего лидера США успешно выполнять свою работу.
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По данным издания, теперь сотрудники администрации анонимно делятся своими опасениями о способности действующего лидера США успешно выполнять свою работу.
«Не говоря уже о драме, разыгравшейся на Капитолийском холме, где несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверями размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться», — заключили авторы статьи.Накануне Джо Байден вновь оговорился и назвал Украину Ураном в ходе выступления на саммите НАТО. Президент говорил о том, что Владимир Путин якобы поставил перед собой цель подчинить себе Украину, положить конец ее демократии и уничтожить культуру «Урана». Он сразу же поправился и уточнил, что речь идет об Украине.
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Данил Пономарев