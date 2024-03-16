Политолог Мигранян рассказал о целях выборов в демократическом обществе

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Одна из главных целей выборов главы государства – подтвердить легитимность власти. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал член Мособлизбиркома с правом решающего голоса, профессор МГИМО, кандидат исторических наук, политолог и историк Андраник Мигранян. Он выступил в Центре общественного наблюдения Московской области, которые в дни президентских выборов работает в Одинцове.
«Выборы крайне важны в любом демократическом обществе, чтобы ещё раз подтвердить легитимность власти, показать поддержку и единство общества», – отметил Мигранян.Он рассказал об истории становления и развития мировой демократии, проанализировал происходящие в современном обществе политические процессы. Помимо этого, политолог провёл сравнительный анализ выборного процесса в разных странах.
В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская