Губернатор Воробьёв проголосовал на президентских выборах вместе с семьёй

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал голос на выборах президента России. Он пришёл на избирательный участок в Подмосковье вместе с женой Екатериной и сыновьями Георгием и Михаилом.
«Выборы – это всегда важно, а выборы президента – особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность. Они знают, что можно голосовать на «Госуслугах», а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется на бумаге, то в очень небольшом количестве. Всё будет происходить дистанционно», – сказал Воробьёв.Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании и отметил большой интерес к выборам среди жителей региона.
«Хочу поблагодарить всех, кто приходит проголосовать, и кто работает на избирательных участках. У нас более 3900 УИКов. Это много, и работа там очень насыщенная. Мы видим большой интерес к выборам, что очень радует. Наша задача - всё организовать должным образом», – заявил губернатор.Выборы президента в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в регионе превысила 31%.
За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.
Читайте также:
Политолог Мигранян рассказал о целях выборов в демократическом обществе
Памфилова оценила организацию голосования на участке в Подмосковье
Депутат Мособлдумы Вшивцев ответил на оскорбления в телеграм-каналах
Лора Луганская