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Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины» после конфликта и сделал выводы

Алаудинов положительно оценил цели «Русской общины»
09 октября 2024, 21:03
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провёл встречу с лидерами «Русской общины». Об её итогах он написал в своём Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что «Русская община» занимается разжиганием ненависти. В ответ на это обвинение один из общественников записал ответ омбудсмену.

Алаудинов рассказал, что встретился с функционерами «Русской общины» разного уровня. После переговоров с ними он пришёл к выводу, что они преследуют правильные цели и ничего плохого в их деятельности нет. Имеющие место «перегибы на местах», как выразился генерал, обусловлены децентрализованной структурой движения.



Комментируя обвинения Солтаева, Алаудинов уточнил, что они относятся лишь к эксцессам отдельных сторонников, а не ко всей «Русской общине».

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#апти алаудинов
#обвинение
#конфликт
#активисты
Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран делают ужасной жизнь для США
Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран пытаются сделать ужасной жизнь для США
09 октября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера.
В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене. По словам Райс, Иран несет ответственность за гибель американцев, а Китай продолжает усиливаться как в военном, так и в экономическом плане.
«Эти страны и их маленький альянс пытаются сделать ужасной жизнь для Соединенных Штатов и выдавить нас из международного лидерства», — сказала профессор политологии.

Райс занимала пост госсекретаря до 2009 года. Затем она вернулась в Стэнфорд в качестве профессора политологии и старшего научного сотрудника Института Гувера. С 2012 года она работает профессором на факультете политологии и в Высшей школе бизнеса. С 2020 года Райс возглавляет Гуверовский институт.

Ранее член парламентской комиссии по нацбезопасности Иран Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия на фоне угрозы со стороны Израиля.

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#сша
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#интервью
#иран
#политика
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В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы
Евросоюз предоставят Киеву кредит в 35 млрд евро под российские активы
09 октября 2024, 21:26

Фото: iStock/rarrarorro

Постпреды стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщается в заявлении председательства Венгрии в ЕС.
Отмечается, что в среду постпреды согласовали письменную процедуру для принятия актов, которые касаются использования доходов от активов России с целью обслуживания и выплаты кредитов. По данной схеме планируется предоставить кредит Киеву, который будет выплачиваться средствами от российских активов.

Чтобы окончательно утвердить составленные документы теперь необходимо добиться согласования Европарламента.

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#украина
#евросоюз
#кредит
#активы
#россия
#доходы
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Небензя: Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии
09 октября 2024, 21:15

Фото: iStock/travelview

Россия не готова продлевать мандат миссии ООН по поддержке Ливии в долгосрочной перспективе, пока не будет утверждён её новый руководитель. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он выразил сожаление о том, что после ухода Абдулая Батили «переходный период» сильно затягивается, а без полноценного, одобренного Совбезом ООН руководителя, невозможно исполнять возложенные на миссию важные функции по сопровождению национального диалога. В данных условиях Россия не может согласиться на продление мандата на длительный срок.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия готова продолжать работу над решением данной проблемы, а также ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша новых предложений по кандидатурам на пост главы ливанской миссии.

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#оон
#россия
#василий небензя
#пост
#африка
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Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем
Bild: Зеленский после отказа Байдена передаст свой «план победы» Шольцу
09 октября 2024, 20:29

Президент Украины Владимир Зеленский решил посетить Берлин после того, как президент США Джо Байден отменил встречу. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на источники в немецком правительстве. Зеленский будет в Германии 11 октября.
Зеленский прибудет в Берлин в пятницу для встречи с канцлером Олафом Шольцем. Лидер киевского режима планирует представить свой «план победы». Также украинский лидер собирается встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее Байден перенес свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». По информации Spiegel, у него была запланирована остановка на военной базе «Рамштайн» для участия в саммите по военной помощи Украине. Президент США подтвердил, что намерен посетить Германию и Анголу позже, однако саммит перенесут, чтобы он смог присутствовать.

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#президент
#план
#зеленский
#байден
#германия
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Киев конфисковал сухогруз под флагом Камеруна за вход в порт Крыма
09 октября 2024, 20:22

Фото: iStock/elena_larina

Киевские власти конфисковали следовавшее под флагом Камеруна грузовое судно Usko Mfu, которое, по их утверждению, заходило в порт Севастополя. Об этом пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, сухогруз заходил в крымский порт для осуществления коммерческой деятельности. Судно задержали в июне 2024 года и по решению суда передали в собственность государства. Теперь капитана корабля обвиняют в нарушении порядка въезда на полуостров, воссоединение которого с Россией киевские власти не признают.

Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщали, что судно Usko Mfu вышло из севастопольского порта с грузом зерна, а в мае 2024 года вновь заходило туда для разгрузки. После ареста сухогруза 11 июля также был арестован его капитан, являющийся гражданином Азербайджана.

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#украина
#крым
#зерно
#корабль
#арест
#конфискация
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«Членство в НАТО»: Зеленский назвал первый пункт своего «победного плана»
Зеленский назвал первым пунктом «победного плана» приглашение в НАТО
09 октября 2024, 20:10

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил первый пункт своего «победного плана». Он считает, что приглашение Украины в НАТО станет важным шагом к миру. Об этом глава киевского режима сообщил на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии.
«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — заявил Зеленский.

Зеленский настаивает, что завершение войны возможно при условии возвращения Украины к границам 1991 года. Ранее он заявил британскому изданию Reuters о намерении закончить конфликт с Россией не позднее 2025 года. Лидер режима заверил, что у Украины есть возможность достичь мира и стабильности в октябре, ноябре и декабре 2024 года.

Накануне Владимир Зеленский заверил, Украина окончательно подготовит «формулу мира» в ноябре. Предполагается, что документ вынесут на обсуждение второго «саммита мира».

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Запад передал Зеленскому «плохой сигнал»

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#конфликт
#украина
#будущее
#нато
#владимир зеленский
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Запад предоставляет Киеву «лицензию» на уничтожение своего народа
Бармин: молчание Запада даёт Киеву лицензию на уничтожение своего народа
09 октября 2024, 20:04

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Молчание Запада о совершаемых киевским режимом преступлениях фактически даёт Украине лицензию на уничтожение собственного народа ради мечты о победе над Россией. Об этом заявил первый секретарь дипмиссии России при ООН в Женеве Илья Бармин на Совете ООН по правам человека.
Вместо того, чтобы открыто озвучивать все проблемы на Украине и коллективно искать пути их решения, включая оказание Киеву технического содействия и укрепление потенциала в области поощрения и защиты прав человека, Запад фактически выдаёт стране лицензию на уничтожение своего населения ради несбыточной мечты о победе над Москвой. Этим бездействием они, тем не менее, становятся соучастниками всех преступлений киевского режима.

Бармин напомнил, что такая ситуация наблюдается не впервые. Мировое сообщество уже не раз фиксировало подобное достижение Западом собственных целей через жертвы среди мирных граждан, которые для них являются лишь «разменной монетой» в большой геополитической игре.

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#оон
#украина
#конфликт
#нато
#запад
#жертвы
#владимир зеленский
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Власти Ирана серьёзно рассматривают возможность выхода из ДНЯО
09 октября 2024, 20:02

Фото: iStock/shellexx

Иран серьёзно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного вооружения на фоне ожидания атаки со стороны Израиля. Об этом член парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике страны Алаэддин Боруджерди сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что обсуждение данного вопроса является серьёзнейшими дебатами в иранском парламенте.

При этом Боруджерди добавил, что возможность выхода из Договора не обязательно означает создание Ираном ядерного оружия.

Днём ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства для атаки на ядерные объекты Ирана.

После этого, в среду, 39 иранских депутатов направили документ в Высший совет нацбезопасности с требованием разрешить создание ядерного оружия на фоне растущих угроз со стороны Израиля.

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#иран
#ядерное оружие
#договор
#израиль
#конфликт
#опасность
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Журналист Вудворд: Харрис в 2022 году убеждала Зеленского найти себе преемника
09 октября 2024, 19:51

Фото: сайт Белого дома

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис убеждала президента Украины Владимира Зеленского найти себе преемника на тот случай, если его самого «схватят или убьют».
Об этом в своей новой книге «Война» пишет известный американский журналист Боб Вудворд, тот самый, чьё расследование привело к грандиозному Уотергейтскому скандалу. Выдержки из книги, которая выйдет только 15 октября, приводит издание The Washington Post.

«Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, "если вас схватят или убьют", как она выразилась», — говорится в книге.

Также Вудворд сообщает, что вице-президент США ещё осенью 2021 года пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям в рамках подготовки к конфликту между Россией и Украиной.

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