Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины» после конфликта и сделал выводы

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провёл встречу с лидерами «Русской общины». Об её итогах он написал в своём Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что «Русская община» занимается разжиганием ненависти. В ответ на это обвинение один из общественников записал ответ омбудсмену.
Алаудинов рассказал, что встретился с функционерами «Русской общины» разного уровня. После переговоров с ними он пришёл к выводу, что они преследуют правильные цели и ничего плохого в их деятельности нет. Имеющие место «перегибы на местах», как выразился генерал, обусловлены децентрализованной структурой движения.
Комментируя обвинения Солтаева, Алаудинов уточнил, что они относятся лишь к эксцессам отдельных сторонников, а не ко всей «Русской общине».
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Алаудинов рассказал, что встретился с функционерами «Русской общины» разного уровня. После переговоров с ними он пришёл к выводу, что они преследуют правильные цели и ничего плохого в их деятельности нет. Имеющие место «перегибы на местах», как выразился генерал, обусловлены децентрализованной структурой движения.
Комментируя обвинения Солтаева, Алаудинов уточнил, что они относятся лишь к эксцессам отдельных сторонников, а не ко всей «Русской общине».
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Анастасия Чинкова