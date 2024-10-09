Алаудинов сказал только это о задержании адвоката Шапиро

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Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал задержание своего экс-адвоката Дениса Шапиро, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Алаудинов подчеркнул, что относится к этому событию сдержанно и не испытывает стыда за дружбу с Шапиро.
Командир «Ахмата» выразил благодарность Шапиро за поддержку бойцов СВО, а также подтвердил, что адвокат участвовал в его защите в деле об отравлении генерал-майора в 2023 году.
Ранее стало известно об аресте Шапиро, которому грозит до 10 лет лишения свободы за вымогательство 400 млн рублей за помощь в закрытии уголовного дела.
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«Задержанный адвокат — такой же, как и все остальные. Спекуляции о наших связях как адвоката с подзащитным неуместны. Если человек виновен, он должен понести наказание, а если нет — вернуться к семье. Я общался и дружу с Шапиро, и мне абсолютно не стыдно за это!» — отметил Алаудинов в своем Telegram-канале.
Командир «Ахмата» выразил благодарность Шапиро за поддержку бойцов СВО, а также подтвердил, что адвокат участвовал в его защите в деле об отравлении генерал-майора в 2023 году.
Ранее стало известно об аресте Шапиро, которому грозит до 10 лет лишения свободы за вымогательство 400 млн рублей за помощь в закрытии уголовного дела.
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Елена Перлова