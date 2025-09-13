Маск призвал распустить парламент Великобритании

13 сентября 2025, 22:13

Маск призвал провести досрочные выборы в Великобритании

Фото: istockphoto/STILLFX

Американский предприниматель Илoн Маск в субботу призвал распустить парламент Великобритании и провести досрочные выборы на фоне массовых протестов в Лондоне. Бизнесмен выступал в онлайн-формате на акции правого активиста Томми Робинсона «Соединим королевство» (Unite the Kingdom).





По мнению Маска, британцы страдают от неконтролируемой миграции, разрастания бюрократии и ограничений свободы слова, поэтому страна требует крупных государственных реформ.





«У нас нет ещё четырёх лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — цитирует миллиардера РИА Новости.