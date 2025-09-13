Маск призвал распустить парламент Великобритании
Американский предприниматель Илoн Маск в субботу призвал распустить парламент Великобритании и провести досрочные выборы на фоне массовых протестов в Лондоне. Бизнесмен выступал в онлайн-формате на акции правого активиста Томми Робинсона «Соединим королевство» (Unite the Kingdom).
По мнению Маска, британцы страдают от неконтролируемой миграции, разрастания бюрократии и ограничений свободы слова, поэтому страна требует крупных государственных реформ.
«У нас нет ещё четырёх лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — цитирует миллиардера РИА Новости.
Участники акции собрались на площади Рассел-сквер и прошли к правительственному кварталу Уайтхолл, многие несли флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек», выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера и критиковали миграционную политику и, по их словам, давление на свободу слова.
Робинсон утверждал о миллионах участников и опубликовал с воздуха видеозаписи заполненных улиц. Столичная полиция в комментарии Guardian оценила число протестующих примерно в 110 тысяч человек.