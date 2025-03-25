Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости в Минске в эти минуты, сообщает РИА Новости.
Лукашенко принёс присягу, держа правую руку на специальном издании конституции Белоруссии, после чего подписал акт принесения присяги. Затем глава ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
Как ранее сообщала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, церемония инаугурации будет проведена в классическом формате. На неё приглашены свыше 1100 человек.
Напомним, что ЦИК Белоруссии подвёл итоги президентских выборов, которые состоялись в январе. По результатам подсчёта голосов победу одержал Александр Лукашенко, набравший рекордные для себя 86,82% голосов.
Читайте также:
Накануне инаугурации Лукашенко рубил дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь
Александр Лукашенко озвучил планы по размещению в Белоруссии «Орешника»
Лукашенко объяснил идею Киева создать в Белоруссии лагеря для помощи ВСУ
Как ранее сообщала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, церемония инаугурации будет проведена в классическом формате. На неё приглашены свыше 1100 человек.
Напомним, что ЦИК Белоруссии подвёл итоги президентских выборов, которые состоялись в январе. По результатам подсчёта голосов победу одержал Александр Лукашенко, набравший рекордные для себя 86,82% голосов.
Читайте также:
Накануне инаугурации Лукашенко рубил дрова и играл в хоккей, сообщила его пресс-секретарь
Александр Лукашенко озвучил планы по размещению в Белоруссии «Орешника»
Лукашенко объяснил идею Киева создать в Белоруссии лагеря для помощи ВСУ
Анастасия Чинкова