Медведев: «Единой России» предстоит воплощать в жизнь курс Путина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что партии «Единая Россия» предстоит реализовывать курс президента Владимира Путина. Об этом он сообщил после завершения голосования.
Голосование на избирательных участках в центральной части России завершилось в 20:00 по местному времени. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.
«Единой России» предстоит воплощать в жизнь президентские решения, курс Путина», — цитирует Медведева ТАСС.Согласно данным после обработки 13,88% протоколов, «Единая Россия» лидирует с результатом 57,54% голосов. Второе место занимает КПРФ (13,67%). Далее следуют ЛДПР (9,27%) и «Новые люди» (7,96%). Замыкает пятерку лидеров «Справедливая Россия» с 5,16% голосов.