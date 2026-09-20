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Медведев: «Единой России» предстоит воплощать в жизнь курс Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что партии «Единая Россия» предстоит реализовывать курс президента Владимира Путина. Об этом он сообщил после завершения голосования.



Голосование на избирательных участках в центральной части России завершилось в 20:00 по местному времени. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

«Единой России» предстоит воплощать в жизнь президентские решения, курс Путина», — цитирует Медведева ТАСС.
Согласно данным после обработки 13,88% протоколов, «Единая Россия» лидирует с результатом 57,54% голосов. Второе место занимает КПРФ (13,67%). Далее следуют ЛДПР (9,27%) и «Новые люди» (7,96%). Замыкает пятерку лидеров «Справедливая Россия» с 5,16% голосов.
Никита Кротов

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