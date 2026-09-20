Медведев: «Единой России» предстоит воплощать в жизнь курс Путина

20 сентября 2026, 21:47

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что партии «Единая Россия» предстоит реализовывать курс президента Владимира Путина. Об этом он сообщил после завершения голосования.





Голосование на избирательных участках в центральной части России завершилось в 20:00 по местному времени. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.





«Единой России» предстоит воплощать в жизнь президентские решения, курс Путина», — цитирует Медведева ТАСС.