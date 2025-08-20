Алексей Чепа: членство Украины в НАТО и статус Крыма закрывает путь к миру
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обсуждение статуса Крыма и членства Украины в НАТО на переговорах заранее означает отказ от мирного соглашения.
Депутат подчеркнул, что позиция России по этим вопросам принципиальна и неизменна:
«Говорить сейчас о Крыме — это заранее сказать: Мы против мирного соглашения вообще».
Чепа напомнил, что желание Украины вступить в НАТО было одной из ключевых причин конфликта, так как размещение ракетных комплексов альянса у границ РФ сократило бы время подлёта до Москвы до нескольких минут. Эти условия вообще не обсуждаются, они являются абсолютной необходимостью, — добавил он.
Заявление Чепы прокомментировало слова Дональда Трампа, который ранее признал невозможным как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО. Американский президент отметил, что эти вопросы должны быть исключены из повестки будущих переговоров для достижения прогресса. В Кремле позицию Трампа назвали прагматичной, подчеркнув, что гарантии безопасности России являются обязательным условием урегулирования.