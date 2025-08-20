Алексей Чепа: членство Украины в НАТО и статус Крыма закрывает путь к миру

20 августа 2025, 02:14

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обсуждение статуса Крыма и членства Украины в НАТО на переговорах заранее означает отказ от мирного соглашения.





Депутат подчеркнул, что позиция России по этим вопросам принципиальна и неизменна:



«Говорить сейчас о Крыме — это заранее сказать: Мы против мирного соглашения вообще».