Названа дата открытия памятника Дарье Дугиной в Подмосковье
Памятник политологу и журналисту Дарье Дугиной откроют 20 августа в парке «Захарово» Одинцовского городского округа Подмосковья, монумент создан из карельского серого гранита и бронзы при участии отца погибшей Александра Дугина.
Скульптор Дмитрий Александров сообщил, что работа над памятником велась два года, при этом непосредственно создание монумента заняло четыре месяца. Монумент высотой 5 метров (3,5 метра — бронзовая фигура, 1,5 метра — гранитный постамент) установят в парке «Захарово» вместо первоначально планировавшегося Миусского сквера в Москве, где Дугина провела детство и юность. Идея создания памятника совместная работа скульптора с отцом погибшей Александром Дугиным.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов анонсировал комплексное благоустройство территории вокруг памятника: установку скамеек и организацию художественной подсветки.
Открытие приурочено к третьей годовщине гибели Дугиной — 20 августа 2022 года автомобиль, в котором она находилась, был взорван на Можайском шоссе после посещения фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве, а ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб, что Киев отрицает.
