Названа дата открытия памятника Дарье Дугиной в Подмосковье

20 августа 2025, 01:08

Монумент Дугиной высотой 5 метров установят в парке Захарово 20 августа

Фото: Istock/dragana991

Памятник политологу и журналисту Дарье Дугиной откроют 20 августа в парке «Захарово» Одинцовского городского округа Подмосковья, монумент создан из карельского серого гранита и бронзы при участии отца погибшей Александра Дугина.