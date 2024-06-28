Американист Дудаков назвал предвыборные теледебаты в США катастрофой для Байдена

Фото: iStock / rarrarorro
Очевидным победителем первых теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом стал последний.
Такое мнение высказал американист Малек Дудаков.
Дудаков обратил внимание на постоянные оговорки Байдена и его невнятную речь. По мнению американиста, эти дебаты для нынешнего президента закончились катастрофой. При этом он сомневается, что Демократическая партия будет менять кандидата на выборах.
Читайте также:
Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией
Стало известно, сколько раз Байден и Трамп в ходе дебатов произнесли фамилию Путина
В Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа
«У него было в целом нормальное, ровное выступление. Но по сравнению с Байденом он смотрелся победителем. Задача Трампа состояла в том, чтобы не ляпнуть ничего радикального, а у Байдена была задача не выставлять напоказ свои старческие проблемы», – сказал эксперт в беседе с RT.
Дудаков обратил внимание на постоянные оговорки Байдена и его невнятную речь. По мнению американиста, эти дебаты для нынешнего президента закончились катастрофой. При этом он сомневается, что Демократическая партия будет менять кандидата на выборах.
«Хотя видна истерика по поводу того, что дедушка Байден совсем не годится в кандидаты, у американской политики всё-таки есть определённая инерция. Надо вытаскивать кого-то на первый план вместо Байдена, будь то Гевин Ньюсом или Мишель Обама. Но это будет для демократов критичным», – уверен Дудаков.Он добавил, что, скорее всего, вторых дебатов в сентябре уже не будет, учитывая состояние Байдена.
Читайте также:
Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией
Стало известно, сколько раз Байден и Трамп в ходе дебатов произнесли фамилию Путина
В Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа
Лора Луганская