NBC: политическая карьера президента США Байдена близится к концу

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Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к концу, заявила телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники. По ее данным, изменился даже настрой самого главы государства в вопросе выхода из предвыборной гонки.
«Мы близки к концу», – сказал один из близких к президенту источников.Телекомпания отмечает, что сейчас даже самые ярые сторонники Байдена обреченно заявляют, что все предрешено, а сам президент вопреки ранним заявлениям, что он никуда не уйдет, сменил свой настрой.
По данным издания от человека, близкого к предвыборному штабу, в июле они ожидают только 25% пожертвований от тех, которые изначально планировались.
Ранее издание Axios сообщало, что президент США может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные — 20-21 июля, а по данным опроса Economist и YouGov, 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена.
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Данил Пономарев