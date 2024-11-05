Американист Ярыгин объяснил слова Трампа о поражении на выборах

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Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин объяснил заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он допускает своё поражение на выборах является электоральной тактикой.
«Это более сдержанный образ, который он создаёт. В день выборов, когда многие в США придут голосовать, когда многие ещё всё-таки не определились, как они будут голосовать, он свой образ делает более сдержанным, мудрым. Это его электоральная тактика. Он так подаёт сигналы неопределившимся избирателям, а таких много», — пояснил в беседе с RT Ярыгин.До этого платформа для прогнозирования Polymarket показала, что вероятность победы Дональда Трампа на выборах в США превышает 60%. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, ставки на результат выборов в США превышают $3,2 млрд.
Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что россиянам не за кого «болеть» на выборах в США.
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