«Мёртвые голосуют»: Политолог назвал выборы в США шоу с попкорном

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Сегодня, 5 ноября, в США последний день основного голосования на выборах президента. По данным опросов, Харрис опережает Трампа.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что на выборах в США раскрываются все прелести американской демократии.
По его словам, люди следят за выборами в США, потому что это самая крупная на бумаге экономика мира, и, невзирая на некоторые факторы, от нее все же многое зависит.
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«Во вчерашний день, 4 ноября, проголосовало больше 70 миллионов. Многие из них по почте, любимый трюк демократов — голоса по почте, голоса людей с неподтвержденным гражданством — тоже трюк. Мертвые люди голосуют у них неоднократно в разных штатах. Все прелести американской демократии на лицо», — рассказал эксперт.
По его словам, люди следят за выборами в США, потому что это самая крупная на бумаге экономика мира, и, невзирая на некоторые факторы, от нее все же многое зависит.
«Мы не можем за этим не следить, потому что это шоу без антракта и буфета: берем попкорн и смотрим. Как бы там ни было, США самая крупная на бумаге экономика мира, которая портит воздух по всей планете. Для нас это просто шоу без антракта и буфета: берем попкорн и смотрим», — заявил политолог.
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Анастасия Бондарева