Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных за рубежом

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Американский предприниматель Илон Маск назвал ложью заявления кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис о том, что американских военных нет в зонах боевых действий за рубежом. Об этом миллиардер сообщил в интервью телеведущему Джо Рогану, опубликованном на странице предпринимателя в социальной сети X.
Маск отметил, что Харрис, как вице-президент, обладает информацией о всех солдатах, которые находятся в зоне боевых действий, как официально, так и неофициально. Согласно мнению предпринимателя, слова кандидата в президенты США от демократов были «наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью».
Напомним, ранее Камала Харрис заявляла, что на сегодняшний день впервые в истории Штатов якобы нет ни одного действующего военнослужащего ВС США, который бы находился в зоне зарубежных военных конфликтов.
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