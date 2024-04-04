Американская журналистка рассказала секрет Байдена

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Бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил рассказала Fox News, что ее интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано, передает РИА Новости.
«Это был интересный опыт сам по себе, потому что это был очень организованно. Мне сказали: "Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария"», – поделилась Стил.
По ее словам, каждый вопрос, заданный Байдену, был подготовлен заранее и сформулирован редакторами и руководством «десятки раз».
«Я действовала по сценарию, и мне было сказано не отклоняться от него. Это было примерно так: "Вы спросите об этом. Вот как вы это скажете. Никаких дополнений. Следующий вопрос"», – сообщила журналистка.
Стил утверждает, «начальники, высшие руководители», включая генерального директора и президента ESPN, координировали все моменты. Она сказал, что не уверена, отправлял ли телеканал вопросы в Белый дом перед интервью, но выразила уверенность, что это было сделано.
Журналистка также назвала свое интервью с Байденом «душераздирающим».
«Я думаю, это действительно душераздирающе, что люди, которые любят Джо Байдена и говорят, что они реально заботятся о нем, позволили довести ситуацию до такого», — заявила она, говоря о ясности его ума.
Как отмечает Fox News, ESPN отказался от комментариев по этому вопросу.
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Александр Климов