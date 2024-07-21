МО РФ показало кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом

Видео: Минобороны РФ
Кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом показали в Минобороны РФ. Уточняется, что российские войска ликвидировали два эшелона боевиков, а также иностранную технику противника в районе Барвенково.
В оборонном ведомстве пояснили, что у каждого эшелона было два десятка платформ с техникой и людьми для ВСУ. На записи видно ракетные удары с последующими объемными взрывами и клубами огня.
Ликвидировано до 240 националистов, а также больше 60 единиц техники. Среди них американские и канадские броневики, бронетранспортеры, грузовики и прочее оснащение.
Ранее в Минобороны сообщали о том, что к российским границам шла группа американских бомбардировщиков.
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Ликвидировано до 240 националистов, а также больше 60 единиц техники. Среди них американские и канадские броневики, бронетранспортеры, грузовики и прочее оснащение.
Ранее в Минобороны сообщали о том, что к российским границам шла группа американских бомбардировщиков.
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Никита Кротов