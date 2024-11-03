Эксперт предсказал, кто победит на выборах в Молдавии

Майя Санду (Фото: сайт президента Республики Молдова)
Победа действующей главы Молдавии Майи Санду на выборах не настолько гарантирована, как того хотел бы Запад, хоть и наиболее вероятна, сообщил РИА Новости эксперт НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
«Хотя победа Санду является наиболее вероятным сценарием, она не носит столь гарантированный характер, какой хотелось бы Западу. Основной причиной снижения популярности Санду является ухудшение экономической ситуации в стране», — прокомментировал собеседник агентства.Ранее Майя Санду призывала избирателей к активному голосованию, в первом туре она набрала свыше 42% голосов. Политик подчеркнула, что сама голосовала «за будущее страны». Сейчас идет второй тур выборов, по результатам которого объявят победителя. Оппонентом Санду является Александр Стояногло, которого убрали при режиме Санду с поста генпрокурора.
Санду поддерживает антироссийские санкции, Стояногло же выступает против них, понимая важность РФ для молдавской экономики.
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