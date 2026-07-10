Священник получил 52 года тюрьмы за изнасилования четырёх женщин

10 июля 2026, 01:46

Суд в испанской провинции приговорил священника к 52 годам заключения за изнасилования

Фото: iStock/Photoboyko

В испанской провинции Малага суд приговорил 35-летнего священника к 52 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над четырьмя женщинами. Об этом сообщает издание El Progreso.





В период с 2015 по 2018 год мужчина, злоупотребляя доверием прихожанок, подмешивал им неизвестное снотворное вещество, насиловал женщин. Преступления вскрылись в 2023 году. Девушка, с которой священник тайно встречался, обнаружила в их доме жёсткий диск с сотнями фото и видео интимного характера — оказалось, что насильник записывал свои надругательства на камеру. Эти материалы стали решающими уликами в деле.



