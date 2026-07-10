Священник получил 52 года тюрьмы за изнасилования четырёх женщин
Суд в испанской провинции приговорил священника к 52 годам заключения за изнасилования
В испанской провинции Малага суд приговорил 35-летнего священника к 52 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над четырьмя женщинами. Об этом сообщает издание El Progreso.
В период с 2015 по 2018 год мужчина, злоупотребляя доверием прихожанок, подмешивал им неизвестное снотворное вещество, насиловал женщин. Преступления вскрылись в 2023 году. Девушка, с которой священник тайно встречался, обнаружила в их доме жёсткий диск с сотнями фото и видео интимного характера — оказалось, что насильник записывал свои надругательства на камеру. Эти материалы стали решающими уликами в деле.
В Турции арестовали россиянку за запрет девочке войти в бассейн в закрытом купальнике
Священника признали виновным по четырём эпизодам изнасилования, а также по четырём случаям незаконной съёмки и хранения записей. Помимо длительного срока, суд запретил осуждённому приближаться к троим пострадавшим в течение 13 лет. Общение и взаимодействие с ещё одной жертвой ему ограничили на пять лет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Бразилии арестовали американского миссионера, которого подозревают в убийстве трёхлетнего сына — ребёнок скончался от побоев. По версии следствия, мужчина избил малыша и ударил его головой о землю только за то, что тот не поздоровался с ним. Подробности читайте в нашем материале.