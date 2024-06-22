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Американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X высмеял утверждения о приверженности демократии на Украине.
Бизнесмен показал 2 фотографии, на обеих изображен украинский флаг. При этом на одной из них написано: «Спасите Украину. Защитите демократию», а надпись на другой гласит: «Верните нам выборы».
Напомним, 31 марта 2024 Украина должна была провести президентские выборы, но лидер страны Владимир Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».
Затем глава государства объявил, что его срок полномочий продолжается. По словам Зеленского, он не сможет оценить качество своей деятельности из этических соображений.
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«Как все началось. Как все закончилось», – резюмировал Сакс.
Напомним, 31 марта 2024 Украина должна была провести президентские выборы, но лидер страны Владимир Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».
Затем глава государства объявил, что его срок полномочий продолжается. По словам Зеленского, он не сможет оценить качество своей деятельности из этических соображений.
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Александр Климов