Боевики ВСУ в районе Донецка сбили российский вертолет Ми-8, есть погибшие

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Боевики Вооруженных сил Украины в районе Донецка сбили российский вертолет Ми-8, есть погибшие и раненые. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.
«В районе Донецка у нас сегодня потеря, противник с помощью дрона сбил военно-транспортный вертолет Ми-8. Есть погибшие и раненые», — написал он.
Официального подтверждения этой информации нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. Момент перестрелки между ними попал на камеру одного из колумбийцев. Позднее кадры оказались в руках военных ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова