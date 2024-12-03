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Путин встретился с Мезенцевым в Кремле

Песков: Путин провел встречу с секретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле, передает РИА Новости. Мероприятие стало частью подготовки к предстоящему заседанию Высшего государственного совета, которое пройдет 6 декабря в Минске.
«Владимир Путин принял в Кремле секретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу госсовету», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России сообщил, что обсуждение касалось ключевых вопросов, связанных с интеграцией в рамках Союзного государства. Встреча была нацелена на согласование повестки и уточнение деталей предстоящего заседания.



Подготовка к заседанию в Минске, где ожидаются значимые обсуждения между представителями России и Белоруссии, остается важной частью двусторонних отношений.

Ранее 2 декабря в Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива. Владимир Песков уточнил, что российский лидер не хотел демонстрировать свою силу перед другими лидерами.

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Оппозиция Южной Кореи потребовала наказать президента
Демпартия Южной Кореи выступила за отстранение президента Юн Сок Ёля
04 декабря 2024, 00:02

Фото: iStock/Jae Young Ju

Основная оппозиционная партия Южной Кореи — Демократическая партия — призвала к отстранению президента Юн Сок Ёля от власти, обвиняя его в неспособности управлять страной.
Представители партии требуют ареста главы государства, несмотря на его недавнее заявление об отзыве войск и планах отменить военное положение, сообщает агентство Ёнхап.

Оппозиция заявляет, что действия президента в сложившейся ситуации подрывают доверие к нему как к лидеру страны. В условиях политической напряженности Демократическая партия считает необходимым принять меры для стабилизации ситуации, включая смену руководства.

Некоторое время назад сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение, выполняя требование Национального собрания. Днем 3 декабря Юн Сок Ёль объявлял о введении военного положения в стране.

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Стало известно об антироссийском психозе в Британии
Посольство РФ: Британские СМИ погрязли в антироссийском психозе и шпиономании
03 декабря 2024, 23:51

Фото: iStock/ffikretow

Посольство России в Великобритании обвинило Лондон в шпиономании и деградации политического истеблишмента на фоне антироссийских публикаций в британских СМИ и заявлений местных политиков.
Российская сторона считает, что обвинения в возможных диверсиях и кибератаках со стороны Москвы, а также оскорбительные высказывания британских лидеров, свидетельствуют о попытках прикрыть неудачи своей политики, в том числе на украинском направлении. Об этом говорится в полученном ТАСС комментарии посольства РФ в Великобритании.

По мнению посольства, озвученные в СМИ предположения о возможных атаках России на коммуникационные и энергетические объекты в Великобритании или о киберугрозах связаны с провалом британских замыслов в отношении Украины. Особое внимание было уделено недавним высказываниям британского премьера, которые в Москве расценили как попытку представить Россию в негативном свете.

«В ходе выступления в лондонской мэрии 2 декабря Кир Стармер взялся рассуждать о России как «неустойчивом и отчаявшемся агрессоре». До этого местный официоз пытался изобразить нашу страну «порочной», а россиян — страдающими от отсутствия задатков «критического мышления». Подобные хамские эпитеты, хотя и не стали для нас новостью, свидетельствуют прежде всего о продолжающемся падении уровня квалификации и самоуважения британского истеблишмента», — считают в посольстве.
В посольстве подчеркнули, что такие антироссийские кампании в СМИ и заявления политиков свидетельствуют не только о предвзятости, но и о снижении уровня профессионализма и самоуважения британского истеблишмента.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против России чужими руками. ​Также сообщалось о том, что Россия вводит персональные санкции в отношении политиков, военных и журналистов Великобритании, которые выражали свою антироссийскую позицию.

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Yonhap: президент Южной Кореи отменит военное положение
03 декабря 2024, 23:18

Фото: iStock/ nicoletaionescu

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности отменить военное положение, выполняя требование Национального собрания.
Он отметил, что для этого необходимо решение кабинета министров, заседание которого было созвано, но не смогло достичь кворума из-за раннего времени, передает агентство Yonhap.

По словам президента, войска, развернутые для поддержания режима военного положения, уже отозваны.

Он также обратился к парламенту с призывом прекратить действия, которые, по его мнению, блокируют работу государственных институтов. Президент обвинил собрание в манипуляциях с законодательством, бюджетом и неоднократных попытках импичмента, назвав подобное поведение недопустимым.

Решение об окончательной отмене военного положения будет принято после завершения всех процедур в кабинете министров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее и назвал их «тревожными».

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#президент
#заседание
#южная корея
#парламент
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«Грузинская мечта» опровергла слухи об отставке Гарибашвили
03 декабря 2024, 22:35

Фото: iStock/ rarrarorro

Слухи об отставке председателя «Грузинской мечты», экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии, проинформировала телекомпания «Мтавари архи».
«По нашей информации, Ираклий Гарибашвили покинул «Грузинскую мечту», — сообщалось в заявлении телеканала.

Представитель правящей партии опроверг слухи об отставке председателя Ираклия Гарибашвили.

«Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается», — сказал телекомпании один из членов партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Гия Вольский.

Ранее главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС). Они обратили внимание, что жители республики вышли на улицы в качестве подтверждения своего стремления вступить в ЕС.

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#партия
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Песков назвал «тревожной» ситуацию в Южной Корее
03 декабря 2024, 21:24

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее и назвал их «тревожными», проинформировало агентство «Интерфакс».
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение якобы для борьбы со сторонниками Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в государстве. Предположительно, данное действие могло быть связано с попытками проведения процедуры импичмента против Юн Сок Ёля.

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — прокомментировал ситуации в Южной Корее пресс-секретарь российского государства.

Ранее сообщалось, что военное положение в Южной Корее будет сохраняться до его отмены главой государства Юн Сок Ёлем. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 депутатов, которые присутствовали на заседании.

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#президент
#южная корея
#дмитрий песков
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YTN: военное положение в Южной Корее сохранится до его отмены президентом
03 декабря 2024, 21:24

Фото: iStock/ nicoletaionescu

Военное положение в Южной Корее будет сохраняться до его отмены главой государства Юн Сок Ёлем, проинформировал телеканал YTN.
«Военное положение будет сохраняться до тех пор, пока не будет отдельного указа президента», — сообщалось в материале.

Парламент страны проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 депутатов, которые присутствовали на заседании — общее число депутатов в парламенте составляет 300 человек.

Территорию вокруг входа в здание парламента держат на контроле сотрудники полиции и военные. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по конституции обязан отменить военное положение после данного решения парламента.

Ранее сообщалось, что граждане, которые протестуют против введения в Южной Корее военного положения, собрались у заблокированного полицией входа в парламент.

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#президент
#техника
#здание
#парламент
#южная корея
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В Госдуме заявили о развале экономики США
Депутат Толмачев: политика Байдена привела к развалу экономики США
03 декабря 2024, 21:16

Фото: iStock/rarrarorro

Политика президента США Джо Байдена привела к развалу американской экономики и при этом напоследок он решил посильнее навредить России при помощи новых санкций. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, в 2025 году есть надежда на более взвешенную политику Вашингтона.
«Санкции, счет которым идет на тысячи, для нас больше не новость. Новостью может стать вменяемая и взвешенная позиция Вашингтона, на которую есть надежда в следующем году. А команда Байдена, нет сомнений, приготовила всему миру страшные сюрпризы «под елочку», — отметил он в беседе с «Известиями».
Толмачев добавил, что у Байдена есть шансы получить титул самого непопулярного президента США за всю историю, так как он успел «развалить экономику и разжечь пожар в центре Европы».

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«Президент Юн рехнулся»: профессор Ланьков высказался о событиях в Южной Корее
Профессор Ланьков: Ким Чен Ын изумлен военным положением в Южной Корее
03 декабря 2024, 21:02

Фото: iStock/HStocks

Лидер КНДР Ким Чен Ын не может воспользоваться введением военного положения в Южной Корее и, наверняка, сам находится в изумлении. Об этом заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков. Более подробно высказываться о происходящем кореевед отказался до выяснения ситуации.
«Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким полагает, что президент Юн Сок Ёль не станет подчиняться решению парламента об отмене военного положения, которое депутаты успели принять, прорвавшись внутрь здания палаты. В разговоре с RT эксперт предположил, что в случившемся прослеживается «американский след».
«Теперь он должен подчиниться решению парламента. Вот вопрос, подчинится он или нет? Он, скорее всего, не подчинится и будет настаивать на дальнейшем сохранении антиконституционного положения», — полагает Ким.
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#депутаты
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Глава Башкортостана Хабиров опроверг слухи о своей отставке
03 декабря 2024, 20:55

Радий Хабиров (Фото: kremlin.ru)

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время прямой линии с россиянами опроверг слухи о своей отставке, сообщило агентство РИА Новости.
«Слухам верить нельзя, они мешают жить. Слухи всегда есть, но есть и факты, на которые можно опираться», — обратил внимание Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что заявления о его отставке стали появляться еще в октябре 2018 года — в то время он начинал работать на посту главы региона на предыдущем сроке. Радий Хабиров добавил, что появление слухов — естественный процесс.

«Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация», — уточнил он.

Глава Башкортостана призвал граждан привыкнуть, что он никуда не уходит. Ещё Радий Хабиров добавил, что в ближайшее время закончится формирование правительства республики. Он уточнил, что Андрей Назаров остается премьер-министром.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#правительство
#регион
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