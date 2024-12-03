Путин встретился с Мезенцевым в Кремле

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин провел встречу с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле, передает РИА Новости. Мероприятие стало частью подготовки к предстоящему заседанию Высшего государственного совета, которое пройдет 6 декабря в Минске.
«Владимир Путин принял в Кремле секретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к запланированному на пятницу госсовету», — заявил Песков.Пресс-секретарь президента России сообщил, что обсуждение касалось ключевых вопросов, связанных с интеграцией в рамках Союзного государства. Встреча была нацелена на согласование повестки и уточнение деталей предстоящего заседания.
Подготовка к заседанию в Минске, где ожидаются значимые обсуждения между представителями России и Белоруссии, остается важной частью двусторонних отношений.
Ранее 2 декабря в Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива. Владимир Песков уточнил, что российский лидер не хотел демонстрировать свою силу перед другими лидерами.
Читайте также:
Песков назвал «тревожной» ситуацию в Южной Корее
В Кремле отреагировали на сообщения о задержании россиян в Грузии
Песков: размещение миротворцев на Украине возможно лишь с согласия обеих сторон
Мария Моисеева