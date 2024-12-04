В Намибии впервые избрали женщину на пост президента

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На президентских выборах в Намибии, прошедших 27 ноября, победу одержала Нетумбо Нанди-Ндаитва, кандидат от правящей партии СВАПО.
Избирательная комиссия подтвердила, что она получила 57% голосов, обеспечив себе победу в первом туре. Нанди-Ндаитва стала первой женщиной, занявшей пост президента в истории страны, сообщает ТАСС.
72-летний политик обладает богатым опытом, накопленным за десятилетия работы в правительстве и парламенте. Она также получила образование в СССР, специализируясь на молодежном движении. На этих выборах за пост президента боролись 15 кандидатов, но только Нанди-Ндаитва смогла набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.
Ее победа знаменует новую веху в политической жизни Намибии, а также вызывает интерес к тому, как ее лидерство повлияет на будущее страны.
Ранее «Радио 1» писало, что Байден спутал африканскую страну с городом.
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72-летний политик обладает богатым опытом, накопленным за десятилетия работы в правительстве и парламенте. Она также получила образование в СССР, специализируясь на молодежном движении. На этих выборах за пост президента боролись 15 кандидатов, но только Нанди-Ндаитва смогла набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.
Ее победа знаменует новую веху в политической жизни Намибии, а также вызывает интерес к тому, как ее лидерство повлияет на будущее страны.
Ранее «Радио 1» писало, что Байден спутал африканскую страну с городом.
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Мария Моисеева