В Пентагоне из-за шатдауна кончаются деньги на выплаты военным
Американские военные могут остаться без работы и зарплат в середине ноября. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные министерства войны США.
Правительство страны временно прекратило работу 1 октября после того, как демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет. На этом фоне многих солдат отправили в неоплачиваемые отпуска. Для оплаты их труда привлекались даже частные пожертвования, однако этих средств оказалось недостаточно. Тем временем администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность увольнения 16 тысяч государственных служащих.
Кризис затронул и другие ведомства: министерство сельского хозяйства перестает выдавать талоны на бесплатное питание для бедных, а в аэропортах сокращается количество рейсов из-за нехватки диспетчеров и пилотов.
