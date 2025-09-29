«Смех в зале»: Зеленский занервничал, когда его спросили о поддержке Трампа
Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Варшаве неловко отреагировал на вопрос о поддержке со стороны президента США Дональда Трампа. Прежде чем ответить, он замялся и издал нервный смешок, вызвав своей реакцией смех в зале. Об этом сообщает РИА Новости.
Зеленский отметил, что в США «сменилась риторика», а позицию Трампа назвал «сбалансированной», но так и не ответил, уверен ли он в его поддержке. Эта реакция совпадает с тем, что европейские и украинские чиновники воспринимают последние заявления американского президента с осторожностью.
Смена риторики также вызвала вопросы, насколько стабильной будет внешняя помощь и как распределятся обязательства по обороне Украины. При этом сам Зеленский продолжает выступать с конкретными инициативами. Например, он предложил европейским союзникам создать совместный щит от воздушных угроз, тем самым попытавшись перевести разговор в плоскость практических решений.
Ранее сообщалось, что в Британии призвали Трампа не помогать Украине из-за угроз Зеленского в адрес России.
