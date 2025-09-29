«Смех в зале»: Зеленский занервничал, когда его спросили о поддержке Трампа

29 сентября 2025, 14:31

Зеленский нервно засмеялся, когда его спросили о поддержке Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Варшаве неловко отреагировал на вопрос о поддержке со стороны президента США Дональда Трампа. Прежде чем ответить, он замялся и издал нервный смешок, вызвав своей реакцией смех в зале. Об этом сообщает РИА Новости.