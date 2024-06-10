Аналитик Ерёмина раскрыла, на что указывают итоги выборов в ЕП

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов опроверг прозвучавшие в США заявления об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 системой Patriot. Об этом сообщает RTVI.

«Да врут, собаки, безбожно врут. Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — заявил Андрей Картаполов.

В понедельник, 10 июня, американский офицер ПВО Розанна Клементе на профильном форуме Fire Symposium заявила, что российский ДРЛО А50 был сбит из ЗРК Patriot над территорией России 14 января 2024 года. По её словам, для уничтожения российского самолета, являющегося элементом ядерной триады ВС РФ, использовалась специальная засадная тактика. Батарею вытащили на передний край и сбили А50 на максимально возможной дальности.