Аналитик Ерёмина раскрыла, на что указывают итоги выборов в ЕП

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что прошедшие выборы в Европейский парламент раскрыли серьёзное недовольство населения.
«Мы говорили о долгосрочном тренде на укрепление крайне правых сил в Европе. Это заметно и по национальным выборам, и по выборам в ЕП. Эти малые партии являются оппозицией, поэтому они перехватывают голоса всегда, когда нарастает протестный момент. Тихо, постепенно они действительно становятся важной политической силой», — отметила в беседе с RT Ерёмина.А представитель Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что несмотря на провал партии Макрона в ЕП свою политическую стратегию он всё же сможет реализовать.
«Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы», — приводят argumenti.ru слова Пушков.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент потерпела огромное поражение.
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