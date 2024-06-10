Аналитик Фёдоров заявил о великом разгроме партии Макрона

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент потерпела огромное поражение.
По его мнению, это скажется и на внутренней политике Франции.
А вот обозреватель Андрей Перла призвал не обольщаться усилению правых настроений в Европе, которое выявилось благодаря вчерашним выборам. По его словам, друзей в Европе у России нет.
Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявлял, что политики, поддерживающие военные конфликты, были жестоко наказаны во время выборов в Европарламент.
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«Партия Макрона «Возрождение» потерпела сокрушительное поражение на европейских выборах. Хотя Макрон говорил, что любые результаты, которые будут на европейских выборах, касаются лишь вопросов европейского строительства, но разгром оказался настолько великим, что Макрону пришлось принять решение о роспуске нижней палаты французского парламента», — прокомментировал в беседе с RT Фёдоров.
А вот обозреватель Андрей Перла призвал не обольщаться усилению правых настроений в Европе, которое выявилось благодаря вчерашним выборам. По его словам, друзей в Европе у России нет.
«Европейские правые могу притворяться противниками войны с Россией, чтобы получить больше голосов. Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против России. Это мы видим на примере партии Мелони в Италии, партии Ле Пен во Франции, АДГ в Германии — повсюду», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.
Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявлял, что политики, поддерживающие военные конфликты, были жестоко наказаны во время выборов в Европарламент.
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Мелисса Тимофеева