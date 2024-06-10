Экс-разведчик Сноуден оценил итоги выборов в Европарламент

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Политики, поддерживающие военные конфликты, были жестоко наказаны во время выборов в Европарламент. Об этом заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) он назвал результаты выборов в Европарламент нехорошим знаком для президента США Джозефа Байдена.
Выборы в Европарламент проходили в странах Евросоюза с 6 по 9 июня. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место, набрав 14,4% голосов. Партия французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» набрала 15,4% голосов и стала второй.
Французский лидер под влиянием низких предварительных результатов своей партии обратился к французам с видеообращением, в котором сообщил о решении распустить Национальное собрание Франции и провести внеочередные парламентские выборы.
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«Возможно, пришло время дать миру шанс», — написал экс-разведчик.
Выборы в Европарламент проходили в странах Евросоюза с 6 по 9 июня. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место, набрав 14,4% голосов. Партия французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» набрала 15,4% голосов и стала второй.
Французский лидер под влиянием низких предварительных результатов своей партии обратился к французам с видеообращением, в котором сообщил о решении распустить Национальное собрание Франции и провести внеочередные парламентские выборы.
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Александр Бойцов