Партия Орбана ФИДЕС показала худший результат в истории выборов в Европарламент

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Правоконсервативная венгерская партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана согласно предварительным данным подсчёта получает 44,6% голосов на выборах в Европарламент. Это наименьший результат за 20 лет.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Национального избирательного бюро республики. Последний раз партия Орбана набрала менее 50% голосов на выборах в Европарламент в 2004 году. Тогда свои голоса ей отдали 47,4% избирателей. Таким образом, ФИДЕС будет претендовать на 11 мандатов в Европарламенте, что значительно меньше, чем прогнозировалось на основании результатов опросов.
В то же время партия бывшего члена ФИДЕС Петера Мадьяра, который ныне возглавляет оппозиционную политическую силу ТИЗСА, набрала 30,1% голосов. Это значительно больше прогнозируемого результата. ТИЗСА добилась наилучшего результата для оппозиционных партий Венгрии за последние 14 лет.
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