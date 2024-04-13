Антонов: новыми санкциями против РФ США посылают Украине сигнал не идти на переговоры

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Запрет Соединенных Штатов на торговлю российским алюминием, медью и никелем — это очередной неоправданный и политизированный шаг и «пальба без разбору». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ответ которого опубликовал Телеграм-канале российского диппредставительства.
«Неужели новые ограничения - это ответ на протянутую Россией руку с конкретными предложениями по возобновлению переговоров для урегулирования ситуации на Украине? В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведет к погибели на фронте», — сказано в комментарии Антонова.Как утверждает посол, такое решение Вашингтона, скорее всего, основано на расчетах, что в самих Соединенных Штатах цены на ресурсы не поднимутся.
До этого сообщалось, что сербия не будет вводить санкции против России по требованию президента Франции Эммануэля Макрона и гордится своей позицией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак