AP пишет о якобы перехвате британскими ВМС корвета и танкера из РФ
Патрульный корабль Военно-морских сил Великобритании направили для сопровождения российского корвета и танкера в проливе Ла-Манш.
Об этом 23 ноября утверждает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на министерство обороны Британии. По информации ведомства, операция по слежению за российскими судами якобы проводилась в течение двух недель по стандартам патрулей Королевского флота.
Кроме того, в материале говорится, что Лондон отправил три самолета дальнего радиолокационного наблюдения P-8A Poseidon в Исландию для участия в миссии НАТО, целью которой является мониторинг активности российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и арктических водах.
29 октября сообщалось, что танкер с российской нефтью остановился после санкций США.
