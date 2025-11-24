AP пишет о якобы перехвате британскими ВМС корвета и танкера из РФ

24 ноября 2025, 12:35

AP: Британские ВМС якобы перехватили корвет и танкер из РФ

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Патрульный корабль Военно-морских сил Великобритании направили для сопровождения российского корвета и танкера в проливе Ла-Манш.