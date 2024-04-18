Полянский уличил представителя США в СБ ООН в распространении фейков

Фото: istock / rarrarorro
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил зампостпреда Соединенных Штатов Роберта Вуда в распространении ложной информации. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом Полянский прокомментировал заявление американского коллеги о том, что РФ и КНР заблокировали проект резолюции Штатов, которая не включала призыв к прекращению огня в секторе Газа. Якобы из-за этого Совбез ООН не смог призвать к защите гуманитарных работников.
Дипломат назвал эти высказывания ложью, указав, что такой призыв уже содержится в других резолюциях. Он также отметил, что попытки американской делегации вводить общественность в заблуждение не являются чем-то новым.
Ранее постоянный представитель России при ООН призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США
Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС
Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»
Дипломат назвал эти высказывания ложью, указав, что такой призыв уже содержится в других резолюциях. Он также отметил, что попытки американской делегации вводить общественность в заблуждение не являются чем-то новым.
Ранее постоянный представитель России при ООН призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ Джонсон: все больше стран выбирают РФ как альтернативу США
Алина Юрчак