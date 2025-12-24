Арестович* оценил шансы Залужного на выборах президента Украины
Вероятность победы бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на президентских выборах Украины высока, если он решит принять в них участие. Такое мнение на платформе YouTube выразил политический эксперт, ранее занимавший должность советника Офиса президента Алексей Арестович*.
Он подчеркнул, что ключевым вопросом остается решение самого Залужного по поводу участия в выборах. Политолог убежден, что если экс-главком вступит на этот путь, то победа достанется именно ему.
«Если он не идет на выборы, то выборы выигрывает Зеленский. Он перелегитимизируется и становится суперпрезидентом вообще. Может бесчинствовать сколько хочешь и чинствовать тоже после этого», — заявил Арестович*.Эксперт также предположил, что киевский режим приложит максимум усилий, включая угрозы и обещания значительных бонусов, чтобы предотвратить выдвижение кандидатуры Залужного. Таким образом, ситуация вокруг будущих выборов остается неопределенной и зависит исключительно от личного выбора нынешнего посла Украины в Великобритании.