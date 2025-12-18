Армения обратилась к России с одной просьбой
Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Азербайджан и Турцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что попросил коллег из России восстановить участки железной дороги, ведущие в Азербайджан и Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет об участках от Ерасха к Нахичевани и от Ахурика к турецкой границе. Армянский политик также отметил, что скоро поднимет аналогичный вопрос об участке Иджеван — Гахаз. Он выразил надежду, что российская сторона откликнется на его просьбы.
Ранее сообщалось, что Ереван собирается снизить зависимость от Москвы и сменить поставщика зерна из политических соображений. Такие данные приводило СВР РФ.
Читайте также: