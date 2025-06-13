Армия Израиля на фоне ударов по Ирану объявила о призыве тысячи резервистов
Израильская армия после начала операции против Ирана объявила о призыве тысячи резервистов в свои ряды. Об этом сообщает портал Ynet.
«Армия обороны Израиля призывает тысячи резервистов по чрезвычайному приказу № 8, в первую очередь для важных подразделений ВВС, Командования тыла, Северного и Центрального командований, военной разведки и логистистических подразделений», — передает портал.
Напомним, что 13 июня ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Иране. Страна проводит операцию из-за иранской ядерной программы. По словам премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху, операция продлиться столько, сколько потребуется.