Власти Израиля просят население перейти ближе к укрытиям на фоне атаки на Иран
Израильские власти попросили всех жителей страны перейти ближе к укрытиям на фоне атаки ВВС по объектам в Иране. Об этом сообщает ТАСС.
«Оставайтесь в непосредственной близости от защищенного помещения», — говорится в сообщении, которое пришло жителям в качестве пуш-уведомления.
При этом сообщение сопровождалось тревожным сигналом.
Напомним, что израильская армия нанесла удары по военным объектам в Иране. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.