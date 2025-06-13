Власти Израиля просят население перейти ближе к укрытиям на фоне атаки на Иран

13 июня 2025, 04:30

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Израильские власти попросили всех жителей страны перейти ближе к укрытиям на фоне атаки ВВС по объектам в Иране. Об этом сообщает ТАСС.







«Оставайтесь в непосредственной близости от защищенного помещения», — говорится в сообщении, которое пришло жителям в качестве пуш-уведомления.