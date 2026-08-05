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Армия КНР «нанесла» ядерный удар по условному противнику

China Daily: армия КНР впервые отработала удар ядерным оружием на учениях
Фото: iStock/e-crow

Китай впервые открыто показал способность наносить ядерные удары с воздуха. Об этом сообщает издание China Daily.



Видеоролик, опубликованный китайской медиакорпорацией в Weibo, демонстрирует полёт бомбардировщика H‑6N в сопровождении двух истребителей‑невидимок J‑20. На кадрах самолёты несут баллистическую ракету JL‑1 с ядерным боезарядом.

В публикации подчёркивается, что это первая демонстрация Народно‑освободительной армией Китая возможностей воздушного компонента своей ядерной триады. В ходе учений военные отработали нанесение удара по флоту условного противника согласно заданному боевому сценарию.

Ранее возле берегов Йемена затонуло индийское судно. Корабль попал под обстрел неизвестного противника.

Александр Огарёв

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