Армия КНР «нанесла» ядерный удар по условному противнику
Китай впервые открыто показал способность наносить ядерные удары с воздуха. Об этом сообщает издание China Daily.
Видеоролик, опубликованный китайской медиакорпорацией в Weibo, демонстрирует полёт бомбардировщика H‑6N в сопровождении двух истребителей‑невидимок J‑20. На кадрах самолёты несут баллистическую ракету JL‑1 с ядерным боезарядом.
В публикации подчёркивается, что это первая демонстрация Народно‑освободительной армией Китая возможностей воздушного компонента своей ядерной триады. В ходе учений военные отработали нанесение удара по флоту условного противника согласно заданному боевому сценарию.
Ранее возле берегов Йемена затонуло индийское судно. Корабль попал под обстрел неизвестного противника.
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