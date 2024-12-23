Армия Польши закупила 96 самоходных гаубиц Krab за 4,25 млрд долларов

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Армия Польши получит 96 самоходных гаубиц KRAB отечественного производства. О заключении контракта на сумму больше 4 миллиардов долларов заявило Министерство национальной обороны Польши.
«17 миллиардов злотых [4,25 миллиарда долларов] — это сумма, на которую подписаны сегодня соглашения о поставках техники для Войска Польского», — обратило внимание Министерство национальной обороны Польши.
Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что заключение соглашения — это «исторический момент». Он полагает, что приобретённая техника будет хорошим «подарком Войску Польскому от польской оружейной промышленности».
Ранее Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона готова сбивать российские ракеты над своей территорией в случае их угрозы для государства или для других стран-участниц альянса НАТО. Он добавил, что ракеты РФ еще не угрожали объектам на польской территории.
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Ольга Енгалычева