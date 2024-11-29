Самолёты Сирии нанесли удары по штабу боевиков в Алеппо

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Самолеты военно-воздушных сил Сирии атаковали штаб боевиков вооруженных формирований в провинции Алеппо на севере арабской республики, передал телеканал Al Mayadeen.
Целью атаки был объединенный оперативный штаб террористов, который находится в окрестностях города Мари в северной части провинции.
Сирийская авиация нанесла удары по боевикам, пункту управления и артпозициям.
Ранее замруководитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии Олег Игнасюк заявил, что как минимум 400 террористов запрещенной в Российской Федерации группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. 27 ноября террористы нападали на межправительственные войска в Алеппо и Идлиб.
9 ноября Израильские военно-воздушные силы ударили по военным заводам и складам в Сирии. В промышленном квартале Эс-Сафира были слышны взрывы от авиаударов.
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Сирийская авиация нанесла удары по боевикам, пункту управления и артпозициям.
Ранее замруководитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии Олег Игнасюк заявил, что как минимум 400 террористов запрещенной в Российской Федерации группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. 27 ноября террористы нападали на межправительственные войска в Алеппо и Идлиб.
9 ноября Израильские военно-воздушные силы ударили по военным заводам и складам в Сирии. В промышленном квартале Эс-Сафира были слышны взрывы от авиаударов.
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Ольга Енгалычева