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Самолёты Сирии нанесли удары по штабу боевиков в Алеппо

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Самолеты военно-воздушных сил Сирии атаковали штаб боевиков вооруженных формирований в провинции Алеппо на севере арабской республики, передал телеканал Al Mayadeen.
Целью атаки был объединенный оперативный штаб террористов, который находится в окрестностях города Мари в северной части провинции.

Сирийская авиация нанесла удары по боевикам, пункту управления и артпозициям.



Ранее замруководитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии Олег Игнасюк заявил, что как минимум 400 террористов запрещенной в Российской Федерации группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. 27 ноября террористы нападали на межправительственные войска в Алеппо и Идлиб.

9 ноября Израильские военно-воздушные силы ударили по военным заводам и складам в Сирии. В промышленном квартале Эс-Сафира были слышны взрывы от авиаударов.

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#авиация
#взрывы
#террористы
#оперативный штаб
Орбан: Всему Западу пришлось задуматься после запуска «Орешника»
29 ноября 2024, 11:41

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внимут призывам к осмотрительности.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что новая ракета является межконтинентальной баллистической, и она способна нести ядерный заряд.

«Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — сказал глава венгерского правительства.

По его словам, то, что Россия использовала вооружение, о котором ранее не было известно, призывает европейских политиков к ответственности. Орбан сообщил, что ознакомился с техническими параметрами новой российской ракеты, и они его впечатлили. Если «Орешник» будет применён с ядерным зарядом, то конфликт перерастёт в мировую войну, заключил премьер-министр Венгрии.

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#вооружение
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#ракеты
#виктор орбан
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Премьер-министр Речан: Молдавия не будет выплачивать долг «Газпрому»
29 ноября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Молдавия не собирается выплачивать «Газпрому» долг в размере 709 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
Он коснулся вопроса дальнейших поставок российского газа в эфире телеканала Moldova 1. По словам главы молдавского правительства, российский поставщик пытается обусловить дальнейшее сотрудничество погашением «несуществующего» долга. А то, чего не существует, по утверждению Речана, логично не подлежит оплате.

При этом премьер-министр подчеркнул, что власти Молдавии по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности страны. Однако без принятия условий, которые якобы затрагивают национальные интересы.

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#газпром
#молдавия
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СВР: ФРГ планирует создать на Украине зондеркоманды из националистов
29 ноября 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В Германии задумались о создании на Украине специальных зондеркоманд из националистов. Им планируется поручить выполнение полицейских функций.
Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным разведчиков, военные в Германии уже рассматривают опыт немецко-фашистских захватчиков по установлению и поддержанию оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.

В бундесвере считают, что осуществление должного полицейского надзора в стране будет невозможно без создания специальных зондеркоманд, состоящих из ярых националистов. Им, конечно, придумают другое название, но по сути своей это будут всё те же бандеровские каратели, подчеркнули в СВР.

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#военные
#полиция
#германия
#украина
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Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл в КНДР с необъявленным визитом
29 ноября 2024, 09:49

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Министр обороны России Алексей Белоусов в пятницу, 29 ноября, прибыл в Корейскую Народную Демократическую Республику. Этот официальный визит главы российского оборонного ведомства ранее не анонсировался.
По сообщению пресс-службы Минобороны, в ходе визита главы ведомства в КНДР запланированы несколько двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства Северной Кореи.

В аэропорту «Сунан», расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония торжественной встречи российской делегации. В ней приняла участие рота почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу Минобороны РФ лично приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

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#кндр
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Володин напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 декабря
29 ноября 2024, 08:43

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

В Российской Федерации с 1 декабря начнут действовать несколько новых законов. О них гражданам страны напомнил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он написал, что с 1 декабря в России начнут действовать два новых нормативно-правовых акта. Первый касается освобождения участников спецоперации от взыскания исполнительского сбора. Военнослужащие, имеющие долги, не будут платить этот сбор, который составляет 7% от взысканной суммы.

Вторым законом, вступающим в силу в первый день зимы, будет документ о лицензировании деятельности операторов связи. В перечень новых правил лицензирования будет включено требование об использовании схем пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам.

Кроме того, с 4 декабря вступает в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри. Согласно документу, в стране будет запрещена пропаганда отказа от деторождения в средствах массовой информации, интернете, кинофильмах и рекламе.

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«Это возмутительно»: Байден отреагировал на ответные удары РФ по Украине
Байден назвал ответные удары РФ по позициям ВСУ возмутительными
29 ноября 2024, 07:55

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Президент США Джо Байден назвал ответные удары ВС РФ по украинским объектам и позициям ВСУ возмутительными, пишет РИА Новости.
«Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — заявил Байден.

По его словам, США и далее будут оказывать Украине военную помощь. Новые поставки ожидаются уже в ближайшее время, отметил американский президент.

28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Взрывы гремели по всей стране. Также были зафиксированы массовые перебои с электричеством.

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Россия сумела навязать Западу свои правила игры
CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам в ущерб своим интересам
29 ноября 2024, 07:11

Фото: iStock/yulenochekk

Россия своей политикой и действиями на поле боевых действий смогла заставить страны Запада играть по ее правилам. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на доклад Института изучения войны (ISW).
«Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в сообщении.

Издание считает, что подобная стратегия напоминает советскую концепцию «рефлексивного контроля», когда государство вынуждает противника принимать решения, которые не отвечают его собственным интересам, предлагая ему ложные варианты.

Таким образом, отмечается, что регулярные дебаты западных стран и задержки поставок военной помощи Киеву указывают на успешную стратегию Кремля.

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#киев
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AFP: Чад прекратит военное сотрудничество с Францией
29 ноября 2024, 03:43

Фото: istockphoto/SimonLukas

Правительство Республики Чад заявило, что собирается расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией.
О данном решении сообщил государственный министр иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Абдераман Куламалла, передает агентство France-Presse (AFP).

При этом еще в апреле 2024 года Чад связался с США, уведомляя о намерении расторгнуть военное соглашение и о том, что американским солдатам стоит покинуть базу в Нджамене.

Известно, что Франция запланировала разработку новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью более 1000 километров на фоне успеха «Орешника».

Ранее 28 ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в социальной сети X, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму €18,1 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.

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#сотрудничество
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На Западе пояснили, как Москва и Киев улучшают переговорные позиции эскалацией
NYT: Россия и Украина улучшают переговорные позиции военной эскалацией
29 ноября 2024, 03:11

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа Россия и Украина с новой энергией начали атаки друг на друга. Западные СМИ полагают, что это может быть попыткой укрепить свои позиции перед грядущими переговорами.
The New York Times пишет, что эскалация цикла ударов между Москвой и Киевом стала очень быстрой в последние несколько недель. Предполагается, что причиной для этого стала попытка улучшить позиции в будущих переговорах, которые начнутся после официального становления Дональда Трампа на пост президента США.

«В последние недели Россия и Украина участвуют в эскалации цикла ударов друг против друга. Некоторые аналитики говорят, что обе стороны также пытаются улучшить свои переговорные позиции перед инаугурацией Трампа», — говорит The New York Times.
Однако, что бы не планировали США в будущем, надо четко понимать: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам на заседании Организации Договора о коллективной безопасности.

Накануне Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Казахстан заявил, что киевский режим на Украине является неонацистским и нелегитимным. Глава государства подчеркнул, что украинские власти не провели выборы, а значит, не могут приказывать своим военным.

Ранее 28 ноября Путин не исключил удара России по центрам принятия решений в Киеве. Подробнее читайте в нашем материале.

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