Армянский политолог Кочарян: ситуация в стране не очень спокойная
В Армении сейчас складывается не очень спокойная ситуация. Об этом RT заявил политолог, медиаэксперт, главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.
Он уточнил, что власти страны не отступают в вопросах церкви, чтобы не продемонстрировать «слабину».
«А учитывая то, что (армянский премьер Никол — ред.) Пашинян будет идти на выборы в 2026 году, ему хочется иметь более сплочённую команду. Чтобы люди в партии считали его беспрекословным лидером, который готов идти до конца», — отметил Кочарян в беседе с RT.
При этом он добавил, что властям Армении будет сложно бороться «сразу на нескольких фронтах».
Ранее argumenti.ru сообщали, что Пашинян призвал католикоса всех армян Гарегина II покинуть свой пост.
«Моя позиция по Армянской апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах», — приводит издание слова армянского премьер-министра.