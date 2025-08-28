Армянский политолог Кочарян: ситуация в стране не очень спокойная

28 августа 2025, 19:51

Фото: iSock/Wirestock

В Армении сейчас складывается не очень спокойная ситуация. Об этом RT заявил политолог, медиаэксперт, главный редактор Alpha News Тигран Кочарян.





Он уточнил, что власти страны не отступают в вопросах церкви, чтобы не продемонстрировать «слабину».





«А учитывая то, что (армянский премьер Никол — ред.) Пашинян будет идти на выборы в 2026 году, ему хочется иметь более сплочённую команду. Чтобы люди в партии считали его беспрекословным лидером, который готов идти до конца», — отметил Кочарян в беседе с RT.

«Моя позиция по Армянской апостольской церкви не изменилась и не может измениться ни при каких обстоятельствах», — приводит издание слова армянского премьер-министра.